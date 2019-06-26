شبيه ميسي يوضح حقيقة خداع 23 امرأة لأغراض غير أخلاقية

2019/06/26 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نفى رضا باراستيش الملقب بـ”ميسي الإيراني” نظراً للتشابه الكبير مع النجم الأرجنتيني، كل الاتهامات التي وجهت إليه في الساعات القليلة الماضية، حول أنه استغل حالة الشبه مع هداف برشلونة الإسباني من أجل استغلال 23 امرأة والتورط معهم في علاقات غير أخلاقية.

وانتشرت الأخبار سريعاً على المواقع العالمية والتواصل الاجتماعي عن تورط رضا باراستيش البالغ من العمر 26 عاماً في علاقات نسائية متعددة، بعد أن استغل حالة الشبه مع ميسي.قال رضا باراستيش في تصريحات إعلامية: هذه الأخبار الكاذبة كارثة بالنسبة لي، خاصة أن لها صدى كبير بين الجماهير في الدول الإسلامية، أشعر بالغضب لأن أيضاً عائلتي شكت في تصرفاتي، لكن هجوم الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع أكثر قسوة.كما نشر شبيه ميسي “الإيراني” رسالة مصورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، ينفي فيها هذه الاتهامات المشينة.وقال رضا في بيانه المصور: مرحباً بالأصدقاء..



هناك خبر خاطئ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس تصدق أنني أقمت علاقة مع 23 امرأة بعد أن خدعتهم بأنني ميسي، من فضلكم لا تلعبوا بسمعة الناس ومصداقيتهم.انتهى

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