في المواجهة مع إيران لن يقف العراق إلى جانب الولايات المتحدة

2019/06/26 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا سيكون موقف العراق من أي مواجهة أمريكية مع إيران؟ الجواب كما يقول الزميل الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن أليكس فاتنكا

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