الاتحاد الأوروبي: نطالب كل الأطراف بخفض مستوى التوتر والعسكرة في النزاع مع إيران

2019/06/26 | 17:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إن الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة.

وأضاف المزرم في تصريح لل

بغداد اليوم - بغداد

استقبل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينغر والوفد المرافق له.

وقال مكتب الفياض في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مستشار الأمن الوطني فال

بغداد اليوم - بغداد

رأت كتلة النصر البرلمانية، بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، أن الوساطة العراقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إعلامية فقط ولا وجود لها على ارض الواقع.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب فلاح الخفاجي، لـ(

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