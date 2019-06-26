وفد من العتبة الحسينية يزور معبد لالش المقدس

2019/06/26 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ الشيخان بغية توطيد العلاقات الثنائية ما بين المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى والمرجعية العليا في كربلاء والعتبة الحسينية؛ استقبل سماحة شيخ الوزير الشيخ امين الشيخ خضر “ممثل وكيل سمو الامير” وفدا رفيعا من العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء.علي خدر الياس مدير مكتب المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى اوضح ل”ايزيدي 24″ ان سماحة شيخ …

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