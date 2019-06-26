“بالوثيقة” امانة مجلس الوزراء توجه بترفيع الموظفين الحاملين لشهادة الدبلوم: لا مانع قانونيا

2019/06/26 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر “يس عراق” نص قرار الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي القاضي بترفيع الموظفين الحاملين لشهادة الدبلوم وصولا الى الدرجة الثانية قائلا: لا مانع قانونيا يحول دون ترفيعهم.

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