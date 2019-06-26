“بالفيديو” الفياض يلتقي وفدا أميركيا في بغداد ويبلغه بضرورة اعتماد الحوار لتجاوز الازمات

2019/06/26 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق التقى مستشار الأمن فالح الفياض ، الاربعاء، وفدا أميركيا في بغداد برئاسة مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينغر.وذكر بيان لمكتب الفياض تابعته “يس عراق”، أن الجانبين بحثا التطورات السياسية والأمنية في المنطقة بما يصب في صالح استقرارها .وأبلغ مستشار الأمن الوطني الوفد الاميركي بضرورة اعتماد الحوار في […]

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