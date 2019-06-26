2019/06/26 | 17:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النشرة الاقتصادية يوم 26-06-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1rTzUWN4bTQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النشرة الاقتصادية يوم 26-06-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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