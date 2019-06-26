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ترامب وإيران وخطأ الحسابات


ترامب وإيران وخطأ الحسابات
2019/06/26 | 17:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عندما خرج وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، بدا ممتقعا.

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