بعد رفض الحمداني..تحالف القوى يقدم لعبد المهدي مرشحة جديدة للتربية

2019/06/26 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي، الأربعاء، أن تحالفها قدم مرشحة جديدة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستيزار التربية بعد رفض مجلس النواب للمرشحة سفانة الحمداني.وقالت الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “تحالف القوى قدم الى عبد المهدي المرشحة وصال مجيد ومرشحة أخر لاستيزار وزارة التربية”، لافتة إلى إن […]

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