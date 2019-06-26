نائب: ملف الدرجات الخاصة أصعب من اكمال التشكيلة الوزارية

2019/06/26 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير الدبي، ان ملف الدرجات الخاصة اصعب من اكمال التشكيلة الوزارية.وقال الدبي في حديث متلفز لـ”قناة العراقية”، ان “ملف الدرجات الخاصة أصعب من اكمال التشكيلة الوزارية”.وبني ان “الاحزاب التي تقود البلد لا تلتزم بالدستور”، مضيفا ان “النظام البرلماني فاشل في العراق”.وتابع “الخلافات بين الكتل السياسية ...

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