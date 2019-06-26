الروبوتات تستحوذ على 20 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة

2019/06/26 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يزداد اعتماد المصانع على الروبوتات يوما بعد يوم، إلا أن الأمر قد يشكل خطرا على العمال البشر، إذ أنه رغم فعاليتها في زيادة الإنتاج، فإنها ستستحوذ على 20 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.ومن المتوقع أن تأخذ الروبوتات مكان نحو 20 مليون عامل في مجال التصنيع في جميع أنحاء العالم على مدار […]

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