2019/06/26 | 17:25

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بينهم بن سلمان..



كالامار : مسؤولين سعوديين كبار متورطين بقتل خاشقجي

اكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي

أنييس كالامار ان مسؤولين سعوديين بينهم ولي العهد السعودي محمد بن

سلمان متورطين بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

كالامار قالت في مؤتمر صحفي ان التحقيقات التي أجرتها السعودية لم

تتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بالجريمة.

واضافت "طلبت تفويضا لزيارة السعودية وحتى الآن لم أحصل على إجابة.

وتابعت "نحن أمام جريمة قتل وقعت في تركيا لإسكات صحفي يقيم في

الولايات المتحدة.

فيما اكدت ان منع تكرار جريمة مثل قتل خاشقجي أمر مهم ولا بد من

التأكيد عليه.

فيما طالبت السعودية بالإفراج عن سجناء الرأي.

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