2019/06/26 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: أي حرب أميركية على إيران لن تطول كثيراً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: أي حرب أميركية على إيران لن تطول كثيراً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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