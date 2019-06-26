صور.. حريق كبير في معمل كبريت المشراق في الموصل

2019/06/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع حريق كبير في معمل كبريت المشراق جنوب الموصل.ولم يعرف بعد تفاصيل الحادث.والمعمل تعرض لحريق عام 2003 وتسبب بازمة بيئية وبنفوق حيوانات.

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