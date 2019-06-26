(بالفيديو) “إلهان عمر” اول عضوة مسلمة بالكونغرس الامريكي .. ترقص دعمًا للمثليين

2019/06/26 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت إلهان عمر أول عضوة مسلمة فى الكونغرس الأمريكي في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تويتر وهي ترقص فى مسيرة للمثلين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب النائبة، ذات الأصول الصومالية، تعليقا على الصور التي نشرتها في حسابها على “تويتر”: “لقد قضيت وقتا رائعا في الرقص والعناق والاحتفال مع الجميع خلال “مسيرة فخر” المثليين في نهاية هذا الأسبوع”!

يذكر أن إلهان عضوة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وتم انتخابها لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونغرس الأمريكي، أما الثانية فهي رشيدة طليب، فلسطينية الأصل.

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