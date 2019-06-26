نائب: قرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت المحاضرين فيه غبن كبير ودون مستوى الطموح

2019/06/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد النائب عن نينوى شيروان دوبرداني، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت المحاضرين فيه غبن كبير ودون مستوى الطموح.

وقال دوبرداني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “رغم دعواتنا ومطالباتنا المستمرة بضرورة تثبيت المحاضرين والذين خدموا العملية التربوية منذ سنوات ، جاء قرار مجلس الوزراء بشأن تثبيتهم على حركة الملاك ضمن درجات ( الحذف والاستحداث ) والذي لم يكن منصفا تجاه المحاضرين وفيه غبن كبير بحقهم”.

وأوضح، انه “تقدر درجات تربية نينوى بحوالي (٧٠٢٣) درجة وخصصت نسبة ١٠٪؜ للمحاضرين، وهذا يعني تثبيت جزء من هؤلاء فيما يذهب أتعاب الآخرين سدى ، لذلك سنعمل كل ما بوسعنا مع نواب نينوى لانصاف هذه الشريحة”.





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