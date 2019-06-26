بعد رفض الحمداني..تحالف القوى يقدم لعبد المهدي مرشحة جديدة للتربية

2019/06/26 | 17:32

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بغداد :سومر نيوز

أكدت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي، الأربعاء، أن تحالفها قدم مرشحة جديدة لرئيس الوزراء ...

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