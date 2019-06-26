نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان لغاية الآن

2019/06/26 | 17:32

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بغداد :سومر نيوز

وصفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأربعاء، ذهاب بعض الكتل السياسية نحو خيار المعارضة للحكومة...

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