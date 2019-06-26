2019/06/26 | 17:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان لغاية الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
وصفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأربعاء، ذهاب بعض الكتل السياسية نحو خيار المعارضة للحكومة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان لغاية الآن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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