المحاولة البحرينية للعب دور في السلام في الشرق الأوسط قد لا تصل إلى هدفها

2019/06/26 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كان الجو حار للغاية في هذا الوقت من العام في البحرين، فتكييف الهواء داخل الفنادق الكبرى كفندق “فور سيزنس” يتسم ببرودة

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