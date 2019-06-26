بغداد نحو رفع آخر الكتل الإسمنتية خلال أيام: وداعاً للحقبة المظلمة

2019/06/26 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب العاصمة العراقية بغداد، من طيّ حقبة زمنية مظلمة عاشتها لسنوات عدة في ظل الحواجز الكونكريتية التي قطّعت أوصالها، وتعمل الأجهزة الأمنية

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