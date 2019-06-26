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شاهد بالفيديو.. في لقاء حصري: شرطة النفط تنفي حدوث عمليات تهريب وتوضح موضوع الصهاريج #المربد


شاهد بالفيديو.. في لقاء حصري: شرطة النفط تنفي حدوث عمليات تهريب وتوضح موضوع الصهاريج #المربد
2019/06/26 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: RjfKHK3vrys

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