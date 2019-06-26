“بالصور” حرائق على ابواب معمل كبريت المشراق.. النيران تلتهم الساحات المحيطة.. وتحذيرات من كارثة انسانية وبيئية

2019/06/26 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق اندلعت نيران في الساحات المحيطة بمعمل كبريت المشراق جنوبي الموصل ، مما ادى الى تصاعد اعمدة الدخان بشكل كثيف.ويحذر سكان محليون من وصول النيران الى معمل الكبريت حيث كارثة انسانية وبيئية ستحل بالقرى والمناطق المحاذية هناك.وناشد سكان تلك المناطق الدفاع المدني والجهد الحكومي بالاسراع لاخماد النيران ومنع وصولها الى معمل […]

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