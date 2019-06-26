وزير الداخلية يشدد على متابعة طبع لوحات المركبات مع تنفيذ آلية سريعة لتسجيل العجلات

2019/06/26 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاربعاء، على متابعة طبع لوحات التسجيل مع تنفيذ آلية سريعة ودقيقة لتسجيل العجلات.

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