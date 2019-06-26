رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس اللوردات البريطاني

2019/06/26 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس مجلس اللوردات البريطاني اللورد بيتر نورمان فاولر خلال زيارته لمقر المجلس في العاصمة لندن.واشاد صالح بدور المملكة المتحدة ومواقفها الساندة للحكومة والشعب العراقي في تصديه للارهاب ومساهمتها في بناء مدنه، لاسيما المحررة منها.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق […]

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