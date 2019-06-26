اعتقال 25 آسيوياً متهمين بالغش الصناعي في بغداد

2019/06/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال 25 شخصاً يحملون الجنسية الآسيوية، متهمين بالغش الصناعي في العاصمة بغداد.

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