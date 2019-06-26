اجتماع أمني في بيجي بحضور الحشد يؤكد على التعاون حفاظا على استقرار القضاء

2019/06/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في قائممقامية قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، الأربعاء، اجتماع أمني رفيع بحضور قيادات الحشد الشعبي، فيما أكد المجتمعون على ضرورة التعاون المشترك وبذل المزيد حفاظا على النصر والاستقرار.

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