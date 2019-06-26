2019/06/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في المثنى ، الاربعاء، عن اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص بينهم امرأتان بعد نصب كمين محكم لهم جنوب غربي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين محكم يطيح بعصابة تقودها امرأتان قتلت شخصا غربي المثنى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين محكم يطيح بعصابة تقودها امرأتان قتلت شخصا غربي المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).