2019/06/26 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبعوث الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة يبلغ مجلس الأمن بأنه لا بديل سلميا يعتد به للاتفاق النووي مع إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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