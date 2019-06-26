وزير الثقافة يبحث مع السفير الأذري ملف إدراج مدينة بابل الأثرية في لائحة التراث العالمي

2019/06/26 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتورعبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، مع السفير الأذري في بغداد رامز غفاروف ملف وضع مدينة بابل الأثرية على لائحة

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