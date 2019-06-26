استطلاع: غالبية الأمريكيين لا يؤيدون توجيه ضربة لإيران

2019/06/26 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كشف استطلاع حديث للرأي في أمريكا، أن أغلب الناخبين في الولايات المتحدة اتفقوا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالعدول عن توجيه ضربات جوية لإيران.وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسستا (مورنينج كونسالت وبوليتيكو)، أن هناك نسبة ضئيلة من التأييد الشعبي للقيام بعمل عسكري في منطقة الخليج، بحسب “بيزنس إنسايدر”.الرئيس الأمريكي […]

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