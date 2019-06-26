2019/06/26 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي ديڤيد شينكر، أسباب اتخاذه المعارضة السياسية.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه بتويتر: "‏بحثنا خلال استقبالنا مساعد وزير الخارجية الاميركي د

أكد الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن طهران سترد على أي تهديد لمصالحها في المنطقة، برد يشمل المعتدين وحلفاءهم ومؤيديهم في المنطقة.

وقال شمخاني في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية إن "التصور بأن الحرب مع

بغداد اليوم- بغداد

قدمت كتلة سائرون النيابية، الأربعاء، طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب لتمديد الفصل التشريعي.

وقال المتحدث باسم الكتلة، حمدالله الركابي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "نظرا لاهمية المرحلة التي يمر بها العراق، و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يطالب الخارجية بمتابعة ملف تلقي مسؤولين عراقيين رشاوى بعقود نفطية مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يطالب الخارجية بمتابعة ملف تلقي مسؤولين عراقيين رشاوى بعقود نفطية مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).