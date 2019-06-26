مجلس ذي قار يصوت على إقالة المحافظ يحيى الناصري

2019/06/26 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس محافظة ذي قار على إقالة المحافظ يحيى الناصري, جاء ذلك خلال جلسة استجواب للمحافظ، حيث تم التصويت على عدم القناعة بأجوبة يحيى الناصري.

وأصدر مجلس ذي قار قراراً يلزم المحافظ المُقال بعدم إصدار أي قرار يتضمن إقالة او إعفاء مدراء ومعاونين.

وأكدت مصادر محلية، أن المرشحين لمنصب محافظ ذي قار هم كل من حسن الوائلي ورزاق كشيش عن دولة القانون، ورحيم الخيكاني عن سائرون، وحسين سند كمرشح مستقل.

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