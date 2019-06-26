الحكيم يحذر من الاثار السلبية للحروب على الجميع

2019/06/26 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاربعاء، من الاثار السلبية للحروب على الجميع، فيما اكد ان خيار المعارضة الذي انتهجه تيار الحكمة الوطني حق دستوري.

وقال الحكيم خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الاميركية ديڤيد شنيكر بمكتبه في بغداد، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "خيار المعارضة الذي انتهجه تيار الحكمة الوطني حق دستوري اذا تمثل احد جناحي الديمقراطية التي يستقيم النظام السياسي بوجودها".

وأضاف أن "معارضة تقويم وتصويت المسارات ولا تسعى لاستهداف الحكومة"، مطالبا بـ"جهد اكبر في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات وايجاد فرص العمل".الى ذلك، دعا الحكيم جميع الاطراف في المنطقة والعالم الى "ترجمة رفض الحرب والاشتباك الى خطوات ملموسة تمكن المنطقة وشعوبها من استثمار خيراتها"، مجدداً "رفضه لمنطق الحصار وتطويق الشعوب وتجويعها".وحذر الحكيم من "الاثار السلبية للحروب على الجميع مستشهدا باحداث الشرق الاوسط التي لم تبقى حبيسة مكانها".

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