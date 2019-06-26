ريال مدريد يفتح الباب أمام عودة كوفاسيتش

2019/06/26 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فتح نادي ريال مدريد لكرة القدم الباب أمام عودة اللاعب ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما أكدت تقارير صحفية.

وأمضى لاعب خط الوسط الكرواتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي تشيلسي، ولكن من الممكن أن يتم تفعيل شرط النعاقد معه بشكل دائم في حال قرر مسؤولو الفريق الإنكليزي ذلك.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً ما يصل إلى 32 مباراة مع فريق البلوز في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقد نجح بتثبيت نفسه في التشكيلة الأساسية نظراً لقدرته على الربط بين الخطوط.

ومع ذلك، فقد كشف الصحفي إدواردو إندا رئيس تحرير صحيفة أوك دياريو اليومية الإسبانية أن كوفاسيتش من الممكن أن يعود مجدداً إلى ملعب سانتياغو برنابيو في حال طلب زيدان إعادته.

وجاءت هذه التأكيدات خلال مشاركة إدواردو إندا في برنامج الشرينغويتو الإسباني، حيث أكد بأن المدرب زين الدين زيدان يدرس الاعتماد على كوفاسيتش لاعادة التوازن إلى خط الوسط.

وقال إندا خلال هذه المقابلة "ريال مدريد وضع عدداً من الخيارات لمعالجة الضعف في خط الوسط ، لاعب نابولي فابيان رويز من بين المرشحين لهذه المهمة ولكن عودة كوفاسيتش الذي يحبه زيدان ليست مستبعدة".

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