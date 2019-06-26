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الأخبار المحلية

الأربعاء 26 يونيو 2019 | 06:01 مساءً | عدد القراءات : 31

الزارعة تنفي منحها اجازة لاستيراد البيض..



وتصنف الاتهامات بخانة" الابتزاز"

بغداد/..



نفت وزارة الزراعة عدم منح أي موافقات لدخول البيض المستورد والالتزام التام بدعم الانتاج المحلي، وحظر استيراد اللحوم والبيض والاسماك.

واشارت الوزارة في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، إلى أن" اتهامات اعطاء موافقات لإدخال بيض مستورد إلى إقليم كردستان، وإرضاء أطراف مستفيدة أو ما شابه، تؤشر إفلاساً سياسيا ومحاولة بائسة للنيل من التزام الوزارة وسعيها الدائم لتعزيز الانتاج المحلي، بعد إعلاننا قبل حين، تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض في عموم البلاد، وتعزيز مجلس النواب الموقر لتلك الجهود".

ودعت من" لهُ مشكلة مع طرف سياسي أو جهات في الإقليم، إلى عدم إلصاق التهم بوزارة الزراعة، والتفرغ لتصفية وتصفير مشاكله مع الجهات المعينة التي يقصدها"، متحدية" اي شخص او جهة تتهم الوزارة باعطاء موافقات استيراد ان يأتي بدليله حتى لا يكون في خانة التصريحات الفارغة والتي هدفها الابتزاز لا تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن".

يذكر ان وزارة الزراعة خاطبت، وزارة الداخلية بمنع دخول البيض المستورد، مشيرة إلى أنه يدخل بصورة غير رسمية وغير قانونية وخارج الضوابط والتعليمات.انتهى3

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