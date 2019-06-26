2019/06/26 | 18:27

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الحامدي : لا توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان لغاية الآن

أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي ان ذهاب بعض الكتل

السياسية نحو خيار المعارضة هو بالأصل محاولة للضغط على رئيس الوزراء

عادل عبد المهدي للحصول على المكاسب السياسية والمناصب وهو ضحك على

الذقون .الحامدي اشارت الى إنه لا توجد معارضة حقيقية حتى الآن لعدم تخلي كتل

المعارضة عن المناصب التي استحوذت عليها في الحكومة الحالية ، فضلا عن

مشاركتها في تشكيل الحكومة ، مبينة أن جميع القوى السياسية وعلى وجه

الخصوص قوى المعارضة لديها تمثيل سياسي على صعيد مدير عام ، أو رئيس

هيئة أو وكيل وزارة في الحكومة الحالية .

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