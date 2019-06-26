بالصور.. الحشد الشعبي ينتشر في جبال حمرين مع ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/26 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع "الحشد الشعبي" مجموعة صور لمقاتلي اللواء 21 في الحشد الشعبي وهم ينتشرون في جبال حمرين لصد أي تعرض لعصابات "داعش" الإرهابية بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي تصل الى نصف درجات الغليان في بعض المناطق.

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