مديرية النجف تستقبل عددا من الجرحى لاستحصال حقوقهم (صور)

2019/06/26 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قسم الرعاية الصحية في هيئة الحشد الشعبي / مديرية النجف الاشرف، الأربعاء، عددا من المراجعين الجرحى لاستحصال حقوقهم وتسجيل كل احتياجاتهم العلاجية والطبية.وقال مسؤول المديرية قاسم الخاقاني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قسم الرعاية الصحية يعمل بالمتابعة الكاملة لكل جريح من جميع النواحي العلاجية والطبية والنفسية وباشراف مختصين في المجال النفسي".وأضاف ...

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