الموانئ العراقية تدشن عمليات التحميل الجانبي STS لناقلات النفط

2019/06/26 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب إعلام وزارة النقل أن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، أعلن اليوم الأربعاء، عن بدء عمليات التحميل الجانبي STS لناقلات النفط العملاقة والمنتجات النفطية وفق أحدث متطلبات العمل الدولية في مياهنا الإقليمية شمال الخليج العربي.وبين لعيبي حيث تعد هذه الخطوة من الاهداف المهمة التي يحققها مشروع البرنامج الحكومي انسجامآ مع التوجيهات السديدة لرئيس …

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