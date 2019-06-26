تحالف القوى يقدم مرشحة جديدة للتربية

2019/06/26 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي، اليوم الأربعاء، أن تحالفها قدم مرشحة جديدة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستيزار التربية بعد رفض مجلس النواب للمرشحة سفانة الحمداني.وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إن "تحالف القوى قدم الى عبد المهدي المرشحة وصال مجيد ومرشحة أخر لاستيزار وزارة التربية، مبينة إن أسماء المرشحتين سيتم عرضهما بجلسة غد الخميس للتصويت".

وأضافت، أن "رفض مجلس النواب لسفانة الحمداني لم يحصل لشمولها بإجراءات المساءلة والعدالة أو التورط بقضايا فساد إنما لعدم تكليفها بمنصب إداري سابقا، موضحة أن الأسماء الجديدة لديها خبرة إدارية وستحظى على قبول مجلس النواب".

يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت سابق من، أول أمس الاثنين، على طلب رئيس الوزراء بإعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، ونجاح الشمري وزيرا للدفاع، وفاروق عادل وزيرا للعدل، فيما رفض منح الثقة لمرشحة منصب وزير التربية سفانة الحمداني.



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