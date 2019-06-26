روحاني لماكرون: سنتصدى بحزم للأميركيين لو حاولوا تكرار اعتدائهم على مياهنا واجوائنا

2019/06/26 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الايراني حسن روحاني تأكيده على أن قوات بلاده ستتصدى بحزم للأميركيين لو حاولوا تكرار اعتدائهم على المياه الاقليمية والمجال الجوي الايراني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كشفت عن تفاصيله وكالة فارس، حيث أوضح روحاني أن إيران لا ترغب اطلاقا بتصعيد التوتر في المنطقة ولا تسعى للحرب مع اية دولة ومنها اميركا، مبينا أن طهران ان خطوة الرئيس الاميركي بالخروج احادي الجانب من الاتفاق النووي تضر الشعب الاميركي واوروبا وايران وتتعارض مع المصالح الاقليمية والدولية.

وأضاف، أن الادارة الاميركية هي العنصر الاساس والمسؤول عن خلق وتصعيد التوترات في المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي سعي بلاده لاستمرار الاتفاق النووي واقناع اطراف التفاوض الاخرى خاصة اميركا، مشددا على ضرورة ترسيخ امن واستقرار المنطقة عبر تضافر الجهود بين جميع الدول.

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