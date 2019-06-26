عبدالله الثاني لمحمود عباس: الاردن يقف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة والعادلة

2019/06/26 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في اتصال هاتفي اليوم ، آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.وأكد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي ،وقوف الاردن الكامل إلى جانب الشعب الفلسطينيي في سبيل نيل حقوقه المشروعة والعادلة واقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام […]

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