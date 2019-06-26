بالوثيقة.. رئيس جامعة كربلاء يلتحق بركب المنهى تكليفهم

2019/06/26 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ التحق رئيس جامعة كربلاء بركب رؤساء الجامعات المنهى تكليفهم.وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان “امرا وزاريا صدر بانهاء تكليف رئيس جامعة كربلاء (ا.د منير حميد طليفح) من مهام منصب جامعة كربلاء (وكالة) بناءً على طلبه ويستمر تدريسياً على ملاك كلية الهندسة.

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