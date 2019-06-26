بالوثيقة : التربية تمنع زيارة المسؤولين الى المراكز الامتحانية للسادس الاعدادي

2019/06/26 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشف كتاب تلقت "الغدير "، نسخة منه، ان الوزارة استثنت اعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية في البرلمان العراقي، والمحافظين ضمن صفتهم الرسمية، من التعليمات الجديدة، مما يسمح لهم بزيارة المراكز اثناء الامتحانات.

كما وبين الكتاب ان السماح للمسؤولين المذكورين يجب ان يقترن بمرافقة مدير عام التربية، في المحافظة التي ينتمي اليها المسؤول، او يقع فيها المركز الامتحاني المرام زيارته.

انتهى .



ا.ع

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