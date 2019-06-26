2019/06/26 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم تحالف سائرون، الاربعاء، طلبا رسميا الى هيئة رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بتمديد الفصل التشريعي الثاني، عازيا ذلك إلى وجود عدد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية النائب حمدالله الركابي، اليوم، (26 حزيران 2019)، قال فيه: "نظرا لاهمية المرحلة التي يمر بها العراق ولوجود عدد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية قيد الإنجاز ولقرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، قدم تحالف سائرون طلبا رسميا الى هيئة رئاسة مجلس النواب مؤيدا بعدد من تواقيع اعضاء المجلس يطالب فيه بتمديد الفصل التشريعي الثاني وفقا للمادة (58) من الدستور".

واضاف قائلا "آملين من جميع اعضاء مجلس النواب العراقي التصويت لصالح الطلب ايمانا منهم بأهميته وشعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصا منهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي خدمة للعراق وشعبه الكريم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون يقدم طلبا رسمياً لرئاسة مجلس النواب بخصوص الفصل التشريعي الثاني) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون يقدم طلبا رسمياً لرئاسة مجلس النواب بخصوص الفصل التشريعي الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).