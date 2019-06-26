الزراعة تنفي منح أي إجازة لاستيراد البيض

2019/06/26 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..نفت وزارة الزراعة، الاربعاء، منح أي جهة اجازة لاستيراد البيض، مشيرة الى استمراها بدعم المنتوج المحلي في جميع المواد الغذائية.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “أي موافقات لدخول البيض المستورد لم تمنح والالتزام التام بدعم الانتاج المحلي، وحظر استيراد اللحوم والبيض والاسماك”.وأضافت، أن “اتهامات اعطاء موافقات لإدخال بيض […]

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