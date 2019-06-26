2019/06/26 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال المكتب الإعلامي للسفينة الخيرية الألمانية سي-ووتش إنها دخلت المياه الإقليمية الإيطالية يوم الأربعاء وعلى متنها 42 مهاجرا متحدية بذلك أمرا من روما بعدم الاقتراب من سواحلها.وقالت السفينة إن القبطان قرر التوجه إلى جزيرة لامبيدوزا لأن الوضع على متن السفينة أصبح ”الآن أسوأ من أي وقت مضى“ وقد حصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفينة مهاجرين تدخل المياه الإقليمية الإيطالية متحدية حظرا حكوميا وكالة خطوة برس.

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