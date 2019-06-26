المحلاوي : داعش سرقت الاثار من 36 موقعا غرب الانبار

2019/06/26 | 18:36

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بغداد:سومر نيوز

أفاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاربعاء، بتعرض أكثر من 36 موقعا اثريا لعمليات...

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