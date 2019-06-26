ترمب لفوكس نيوز: سنكون في موضع قوة بحال اندلعت حرب مع إيران

2019/06/26 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن بلاده ستكون في موضع قوة بحال اندلعت حرب مع إيران .

وأعرب ترمب خلال اتصال هاتفي مع شبكة “بزنس فوكس نيوز” عن أمله بأن لا تحصل الحرب مع إيران، لافتا الى أن الحرب لو حدثت لن تستمر طويلا.

واستبعد الرئيس الأميركي إرسال جنود على الأرض لو خاضت واشنطن الحرب ضد طهران في المنطقة، مجددا تأكيده أن أي هجوم إيراني ضد مصالح واشنطن سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود.

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