رئيس مجلس النواب يبحث الترتيبات اللازمة للحجاج العراقيين مع السفير السعودي

2019/06/26 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، الترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين.

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